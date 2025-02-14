В России предложили ввести выплаты от 30 тысяч рублей за долгий брак

Проживших в браке больше 30 лет россиян хотят поощрять. Денежные выплаты будут зависеть от длительности официальных отношений супругов. Это должно положительно сказаться на укреплении института брака.

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Авторами выступили депутаты от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым.

Согласно законопроекту, россияне, прожившие в официальном браке 30 лет, смогут получить на годовщину 30 тысяч рублей, за последующие круглые даты предусмотрена добавка по 10 тысяч. Так, на "золотую" свадьбу можно рассчитывать на подарок в 50 тысяч рублей, а тем, кто отметит 70 лет совместной жизни, выплатят 70 тысяч рублей.

Сейчас подобные выплаты существуют только в 19 субъектах страны, а также в ряде городов, но, размер "подарка" в каждом регионе разный. Чаще всего премируют семейные пары, прожившие в браке 50 лет, пишет РИА Новости.