Официальный комментарий о разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори

Накануне вечером, 13 февраля, в Сети распространилась информация, что Канье Уэст и Бьянка Цензори решили развестись. Якобы модель устала терпеть выходки рэпера и потакать его странным желаниям. Говорят, скандал, вызванный ее абсолютно голым видом на красной дорожке премии "Грэмми", стал последней каплей, переполнившей терпение Бьянки.

Однако официальный представитель опроверг новость о разводе Уэста и Цензори. "Канье с Бьянкой в Лос-Анджелесе, собираются вместе отпраздновать День Святого Валентина. Если в их личной жизни произойдут изменения, они скажут об этом лично. Пресса уже в пятый или шестой раз сообщает о том, что они расстаются. Я уже потерял счет", - высказался Майло Яннопулос для The Hollywood reporter.

В Сети неоднозначно отреагировали на новость. Одни поклонники, кому нравится эта пара, обрадовались тому, что Канье и Бьянка не разводятся. Другие же, наоборот, расстроились. По их мнению, Цензори давно пора бросить Уэста, у которого, как они считают, есть серьезные проблемы с головой.

Кстати, ранее рэпер признался в интервью, что ему диагностировали аутизм. Хотя до этого он был уверен, что у него биполярное расстройство.