Подарить любовь себе: психолог рассказал, как пережить 14 февраля

Сегодня в мире отмечается День всех влюбленных. И хотя в России этот праздник с каждым годом становится менее популярным, но все же для многих он остается днем, наполненным любовью и романтикой. Но есть и те, кто в День Святого Валентина чувствует грусть. Причины самые разные: часто чувства связаны с социальными, эмоциональными и психологическими аспектами.

Причины грусти

День всех влюбленных ассоциируется с романтикой, подарками и проявлениями любви. Идеализированный образ праздника подкрепляют социальные сети и реклама. Это может вызвать чувство несоответствия между внутренним миром человека и реальностью, что, в свою очередь, приводит к возникновению ощущения неполноценности, раздражительности и даже зависти, рассказал "ТВ Центру" психолог-консультант Александр Леонов.

"Для людей, которые не состоят в отношениях, День святого Валентина может быть болезненным напоминанием об одиночестве. Социальные ожидания и акцент на романтике усиливают чувство изоляции, особенно если человек недавно пережил разрыв отношений или находится в поиске партнёра", — говорит психолог.

Навевать грусть и провоцировать стресс могут и вынужденные траты на подарки, ужин в ресторане и цветы. Особенно, если партнер ожидает большего, чем человек может себе позволить сейчас.

Масла в огонь подливает сравнение себя с другими. В формировании негативных эмоций значительную роль играют социальные сети. Глядя 14 февраля на идеализированные картинки чужого счастья, сложно не поддаться чувству неудовлетворенности и зависти.

Как справиться с грустью

Как-то специально справляться с таким чувством как грусть не нужно. Как и избегать его. Важны как положительные, так и отрицательные эмоции, а грустить — это нормально.

"Грустить в этот день могут и одиночки и те, кто в отношениях. Каждый о своем и каждый по-своему. Грусть помогает тренировать психику через рефлексию, дает возможность поработать над собой, например, пересмотреть тактику отношений", — объясняет Александр Леонов.

По словам психолога, День всех влюблённых — это, прежде всего, коммерческий праздник, который помогает увеличить продажи товаров и услуг. Он ничем не отличается от других дней в году, например, от 13 февраля или 4 марта.

"Его значение сильно преувеличено культурой и маркетингом. День святого Валентина — это лишь один день в году, и его значение можно переосмыслить, чтобы он приносил радость, а не грусть, — говорит психолог-консультант.

Если рассматривать этот день как день любви, то стоит подарить любовь, заботу и внимание в первую очередь себе. Сходите в хороший ресторан, посмотрите фильм, который вам нравится, уменьшите время, проводимое в социальных сетях, купите то, что хотели, или погрустите. Если вы в отношениях, обсудите с партнёром, как провести 14 февраля так, чтобы избежать обид и разочарований.