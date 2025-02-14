В Запорожье более 50 тысяч человек остались без электричества

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС. Жертв и пострадавших среди оперативного персонала и гражданского населения нет, но оказалось повреждено оборудование. В результате без света остались 50 тысяч абонентов в Энергодаре и других регионах области. В настоящее время энергетики в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС. Света пока нет частично в первом и полностью в четвертом микрорайонах. Больница обеспечена резервным энергоснабжением. Все силы направлены на нормализацию обстановки и ликвидацию последствий обстрела.

При этом подчеркивается, что находящаяся рядом Запорожская АЭС не повреждена в результате обстрела украинскими войсками.

Ранее украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Запорожской области. Пострадали пятеро детей. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, дети получили осколочные ранения. Им оказывается медицинская помощь. Также пострадал водитель. Он оказался в тяжелом состоянии.