Неожиданный поворот в деле с отравленными ртутью пирожками

Наконец стало известно, как ртуть попала в пирожки двух мужчин в столице. Оказалось, пекарня совсем ни при чем. Выяснилось, что опасное вещество добавил в слойки один из якобы пострадавших.

По данным следствия, мужчины вместе работали и им нравилась одна женщина-коллега. Оба ухаживали за ней, несмотря на то, что женаты. В начале года мужчина, который не преуспел в любви, решил избавиться от соперника: он купил четыре градусника, с помощью шприца собрал оттуда ртуть и 11 февраля добавил ее в пирожок коллеге. После случившегося подозреваемый притворялся, будто тоже отравился.

Несмотря на попытки представить случившееся как несчастный случай и скрыть свое истинное состояние от врачей, в ходе следствия мужчина все же признал свою вину и дал подробные показания. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство", сообщается в официальном телеграм-канале столичного главка СК России.