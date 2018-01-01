Анна Седокова заявила о сбывшемся пророчестве: "Не знаю, как жить дальше"

Певица тяжело переживает смерть бывшего мужа Яниса Тиммы. Анна уверена, что сама напророчила себе горькую судьбу.

Роман баскетболиста и экс-солистки группы "ВИА Гра" был очень ярким. Влюбившись в Седокову, Тимма ушел из семьи и сделал все, чтобы добиться сердца роковой красавицы. В итоге они сыграли свадьбу и прожили вместе 4 года. 9 декабря 2024 года супруги развелись. По словам Седоковой, последние месяцы брака были адом. А 17 декабря Яниса не стало.

После известия о смерти бывшего мужа у певицы произошло нервный срыв, ее поместили в клинику. Сейчас Анна уже дома, но признается, что находится в тяжелом психологическом состоянии. Седокова считает, что все плохое в ее жизни из-за творчества, мол, своими песнями она притягивает беду.

"В какой-то момент я решила, что больше не буду писать песни. Потому что каждая из них сбывалась как пророчество. Я буду писать только счастливые песни. И это было сложно, потому что я не умела. Я не знала, как это делается. И вот завтра день большой любви, который я встречаю с огромной дырой в сердце. И я правда не знаю, как жить дальше", — поделилась артистка на своей странице в соцсети.

К публикации Седокова прикрепила архивное видео с репетиции 2018 года, на которой она исполняла хит "На воле". "Я боюсь проснуться без тебя. Я боюсь, что ты поверишь людям. Развела нас зимушка-зима. Кто тут виноват, лишь Бог рассудит", — поет Анна и от ее слов мурашки по коже.