Трамп объявил о смерти БРИКС

Президент США Дональд Трамп заявил, что объединение БРИКС мертво, если "хочет играть в игры". Политик критически высказался о стремлении государств БРИКС избавиться от зависимости от доллара и перейти на национальные валюты во взаимных расчетах.

По словам Трампа, такой подход грозит странам БРИКС экономическим бойкотом со стороны других государств, поскольку "мы не будем с ними торговать".

Американский лидер пригрозил также введением заградительных таможенных пошлин на ввоз товаров из государств — членов БРИКС, если те не откажутся от политики дедолларизации, сообщает РИА Новости.

В январе Трамп пригрозил, что Соединенные Штаты введут против стран БРИКС импортные пошлины в размере 100%, если они попытаются создать альтернативу доллару. Всем, кто идет по пути дедолларизации, политик предложил "поздороваться с тарифами и попрощаться с Америкой".

Затем Трамп провозгласил день введения зеркальных пошлин против торговых партнеров США, объявив, что облагает ввозной пошлиной в 25% все поставки в страну стали и алюминия, а также товары из Канады, Мексики и Китая.