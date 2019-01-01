МИД Японии сменил риторику о России после беседы Путина и Трампа

Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая добавил в свою публичную речь слова о необходимости достичь взаимопонимания с Россией, дополнив этой неожиданной, по нынешним временам, формулировкой стандартную фразу о сложных взаимоотношениях.

Смена риторики японских властей в отношении России последовала за телефонным разговором российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Политики общались полтора часа, договорившись о взаимных визитах и личной встрече в третьей стране.

Ивая, говоря о ситуации между Москвой и Токио, отметил, что "между нашими странами есть много проблемных моментов, японо-российские отношения находятся в сложном состоянии". Однако он напомнил, что наши государства — соседи, а потому "необходимо и взаимопонимание", сообщает РИА Новости.

Всего за несколько дней до этого глава японского правительства Сигэру Исиба впервые за последние годы ужесточил риторику по проблеме Курильских остров — политик использовал формулировку, которая прежде звучала в 2019 году.

Отношения Москвы и Токио с начала российской специальной военной операции остаются крайне напряженными, к тому же Япония по-прежнему не отказывается от притязаний на Курилы, хотя Россия и подчеркивала неоспоримость своего суверенитета над архипелагом.