Макрон сделал заявление о будущем Европы: "Это будет большим потрясением"

Президент Франции Эммануэль Макрон согласился с требованием США взять ответственность за Украину. Он считает, что Европе нужна встряска.

По словам Макрона, европейские страны должны пересмотреть свою роль в мире. Решения американского лидера дают пространство для маневра и Европе следует этим воспользоваться.

Французский лидер предложил значительно повысить расходы на оборону, увеличить рост экономики, произвести интеграцию и сократить государственное регулирование всех ее отраслей. Будущий военный потенциал Европы должен давать ей возможность действовать "даже без участия США". Макрон считает, что на все преобразования понадобится 5-10 лет.

"Это как электрошок. Нам нужна встряска, как снаружи, так и изнутри. Для европейцев это будет большим потрясением", — заявил Макрон в интервью Financial times.