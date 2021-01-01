"Уронили ниже плинтуса": Ольга Дроздова откровенно рассказала о своем уходе

Ольга Дроздова когда-то считалась одной из самых красивых и востребованных актрис. Она успешно играла в театре и снималась в кино. Однако в последнее время актриса словно пропала с радаров: в 2021 году Ольга ушла из "Современника", перестала сниматься в кино, почти никогда не посещает светские мероприятия, на телевидении ее тоже не видно.

Поэтому новое интервью актрисы, специально записанное для Института современного искусства, привлекло внимание общественности. В объективе камеры Ольга Дроздова предстала облаченная в черные кофту и брюки, с эффектной укладкой волос цвета седины, в очках и с красными губами и туфлями. Завершал образ фиолетовый палантин.

Актриса дала понять, что не намерена возвращаться к профессии, так что многочисленные поклонники вряд ли увидят ее на театральных подмостках. И в антрепризе она играть не желает, да и достойного материала нет.

"Когда я сказала, что ухожу из актерской профессии, то не лукавила. Наверное, во мне сильно желание вернуть то звание актера, которое уронили ниже плинтуса. И мы постарались тоже. Помню, как считала, что космонавты и актеры — две профессии с божественным оттенком. Я даже знакома с молодежью, которая так до сих пор считает. И звание актера надо реанимировать!" - заявила Ольга Дроздова.

Впрочем, актриса не сидит без дела. Она преподает студентам актерское мастерство.