Глава киевского режима Владимир Зеленский стремится получить приглашение на саммит Африканского союза (АС), который стартует 15 февраля в Аддис-Абебе (Эфиопия). Однако страны Африки не желают удовлетворять его амбиции.

Как сообщает радиостанция RFI, Киев стремится создать противовес влиянию России на Африканском континенте. Однако Зеленского так и не позвали на саммит, несмотря на все попытки добиться приглашения. Даже предоставленное ему разрешение выступить на мероприятии дистанционно вызвало протесты многих участников саммита.

Например, Ангола, которой предстоит принять председательство в Африканском союзе после саммита, категорически против выступления Зеленского — ангольский лидер Жоау Лоуренсу считает невообразимым подобное начало своего руководства организацией.

Ранее западные СМИ писали, что Украина активизирует африканское направление своей дипломатии за счет открытия новых посольств. Однако посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров заявил, что "мы были разочарованы отсутствием смелости у ряда стран, которых считали союзниками".

При этом появились документальные подтверждения того, что украинские наемники в Африке работают на стороне сепаратистов из племени туарегов. Этих сепаратистов вывозят на Украину на инструктаж и обучают управлению FPV-дронами.