Госсекретарь США допустил поэтапное урегулирование конфликта на Украине

Урегулирование украинского конфликта может осуществляться поэтапно. Такое мнение высказал в четверг, 13 февраля, госсекретарь США Марко Рубио.

Как подчеркнул политик, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "хочет, чтобы все завершилось", однако "это будет трудно и должно пройти поэтапно".

Рубио допустил, что урегулирование российско-украинского конфликта начнется с взаимного прекращения огня. Однако, признал глава Госдепартамента, такая опция еще даже не обсуждалась. В любом случае, Москва и Киев должны отказаться от атак на объекты энергетической инфраструктуры, а также решить вопрос с гуманитарными коридорами, цитирует политика "Интерфакс".

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заверил, что высший приоритет для нынешней американской администрации во главе с Дональдом Трампом — мирное урегулирование конфликта на Украине с достижением прочного мира, но для этого важна реалистичная оценка поля боя.

При этом западные СМИ допустили, что лидеры России и Соединенных Штатов могут договориться между собой об урегулировании конфликта на Украине без участия Европы — такая сделка станет кошмаром для ЕС, утверждают журналисты.