В Приморье расчищают и углубляют реки

Бульдозер, будто ножом, разрезает промерзшую землю. Так метр за метром техника подбирается к историческим берегам реки Раздольная в Октябрьском районе. Она не раз проявляла свой коварный характер. Во время дождей выходила из берегов и затапливала близлежащие населенные пункты. В прошлом сезоне пострадали несколько сел.

Много лет рекой не занимались, за это время исконное русло покрылось илом, землей и мусором. Раздольной стало тесно в привычных берегах, и она нашла себе новую дорогу.

"Вода пошла по наименьшему сопротивлению и набила себе новое русло. Это русло стало ближе к населенному пункту. И сейчас мы реку отодвинули от населенного пункта", - объяснил Александр Соколов, начальник участка Агентства по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Приморского края.

Груженные грунтом грузовики делают до 50 рейсов за смену. Забирают земляные наносы из русла и отсыпают новый берег. Высота земляных наносов здесь - около трех метров. Весь этот грунт специалистами предстоит убрать, выйти на уровень реки и затем углубить дно еще на три метра.

Такие масштабные работы на реках сейчас проводят сразу в шести районах Приморья. Водные артерии, которые в пик осадков больше всего представляют угрозу для жителей, расчищают и углубляют, чтобы они не выходили из берегов.

Река Орловка под Артемом раньше была довольно широкой, теперь практически превратилась в ручей. Но во время дождей этот ручеек разливается и топит все вокруг. Начать работы здесь спасатели смогли, только когда почва хоть немного промерзла. Местность болотистая, работать приходится очень осторожно.

"Из грунта сначала делаем подушку для экскаваторов, чтобы не проваливалась техника, и потихоньку продвигаемся", - рассказал Максим Ерлычков, спасатель Приморской поисково-спасательной службы.

Работы по предотвращению наводнений будут вести на реках до схода льда. Но погодные условия в этом году торопят специалистов. По прогнозам, вскрытие рек этой весной в Приморье ожидается почти на неделю раньше.