В Москве в национальном центре "Россия" состоялась премьера фильма "Пути твои". Это кино о взаимопонимании и уважении между разными народами и конфессиями, о патриотизме и мужестве.
В центре сюжета - имам и православный священник, которые путешествуют вместе из Уфы в Донецк и рассказывают свои жизненные истории. На показ пригласили представителей духовенства и участников спецоперации. Фильм создан при содействии фонда "Защитники Отечества", который оказывает поддержку военнослужащим и их семьям.
"Мы провели за прошлый год около 20 тысяч подобных мероприятий, которые объединяют не только ветеранов СВО, вернувшихся и начавших новую мирную жизнь, но в том числе и их близких, их детей и жен. Для нас очень важно сделать, чтобы семья была вместе", - отметила Анна Цивилева, статс-секретарь - заместитель министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества".