В Москве в национальном центре "Россия" состоялась премьера фильма "Пути твои". Это кино о взаимопонимании и уважении между разными народами и конфессиями, о патриотизме и мужестве.

В центре сюжета - имам и православный священник, которые путешествуют вместе из Уфы в Донецк и рассказывают свои жизненные истории. На показ пригласили представителей духовенства и участников спецоперации. Фильм создан при содействии фонда "Защитники Отечества", который оказывает поддержку военнослужащим и их семьям.