"Вайкуле использует Пугачеву": вскрылась подноготная дружбы артисток

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле дружат уже не один десяток лет. Артистки обязательно раз в год встречаются в Юрмале, на фестивале который устраивает латвийская певица.

Однако, как оказалось, у одной из приятельниц есть очень корыстный интерес. Продюсер Сергей Дворцов рассказал о роли Примадонны в русофобском фестивале "Рандеву" и назвал его возможных участников.

Почетными гостями станут признанный в России иноагентом Максим Галкин и его жена Алла Пугачева. При чем если Примадонна внезапно не сможет приехать в Юрмалу, это может поставить под удар весь фестиваль. Зрители уже не первый год едут на "Рандеву" только чтобы увидеть Пугачеву. Латвийская подружка Аллы Борисовны это понимает и не брезгует подзаработать на приятельнице.

"Вайкуле использует Пугачеву, потому что билеты покупают на экс-примадонну, а не на нее", — сообщил Дворцов.

Продюсер считает, что в Юрмалу также приедут иноагент Борис Гребенщиков, иноагент Андрей Макаревич и Потап, который все пытается добиться протекции Пугачевой. Под вопросом присутствие на "Рандеву" признанного иноагентом комика Семена Слепакова и рок-группы "Би-2". Все эти артисты имеют определенное количество поклонников, но "кассу" на их именах Вайкуле вряд ли сделает, пишет "Абзац".