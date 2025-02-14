В Подмосковье из дворов могут пропасть алкомагазины

Московская областная дума рассмотрит поправки, которые вводят ограничения на продажу алкоголя. В соответствии с законопроектом, который внесен в региональный парламент, такую продукцию запретят к реализации в магазинах, расположенных во дворах многоэтажных жилых домов.

"Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор, никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители", - сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев РБК.

Кроме того, будет ограничено время розничной продажи алкоголя с 11 вечера до восьми утра.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с предложением запретить продажу алкоголя тем, кому не исполнился 21 год. Сейчас спиртное продают с 18. Повышение планки призвано сократить число преступлений в состоянии опьянения.

К слову, зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов предложил запретить согражданам дарить друг другу алкоголь. По задумке парламентария, за дарение алкоголя необходимо ввести штраф в размере 5 тысяч рублей для физических лиц. Для должностных лиц штраф составит от 25 до 50 тысяч, а для юридических — 100 тысяч.