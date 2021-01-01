Бывшего вице-губернатора Ульяновской области посадили на 12 лет

Ленинский районный суд Ульяновска вынес приговор бывшему заместителю губернатора Ульяновской области Игорю Эделю. По версии следствия, с которой согласился суд, с июля 2021 по август 2023 года Эдель получил взятки на сумму более 117 миллионов рублей.

Осужденный приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Наряду с этим Эдель обязан выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей, а полученные им в качестве взятки средства конфискованы в доход государства.

Суд также запретил бывшему вице-губернатору занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение восьми лет, сообщает РИА Новости.

Ранее попал под следствие за взятки бывший исполняющий обязанности заместителя главы Севастополя Евгений Горлов. Увольняя своего зама, губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил сожаление в связи с тем, что "есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание".

Борьбу с коррупцией упомянул глава государства Владимир Путин, поздравляя сотрудников и ветеранов Следственного комитета России. Президент подчеркнул, что СКР — одно из важнейших звеньев отечественной правоохранительной системы.