Певец Михаил Муромов: "Мне очень неприятно, когда говорят: "Это наша легенда"

Михаил Муромов прославился много лет назад благодаря таким песням как "Яблоки на снегу" и "Странная женщина". Эти композиции до сих пор являются хитами, они любимы миллионами слушателей. А сам Михаила Муромов был настоящей звездой. Однако в какой-то момент артист пропал со всех радаров. Лишь изредка певец снимался в ток-шоу на телевидении. И вот сейчас исполнитель принимает участие в проекте "Суперстар".

Впрочем, сам Муромов утверждает, что никуда не пропадал. По его словам, он как выступал, так и выступает. А участвовать в шоу "Суперстар" решился ради исполнения интересных песен. К критике артист совершенно равнодушен, мнение судей его не волнует.

"Можете себе представить, чтобы я, пережив 180 вырезаний на телевидении, из-за критики переживал? Я отношусь ко всему с улыбкой, мне смешно смотреть на этих судей, которые сами решили, что они судьи", - заявил Муромов.

Он также отметил, что не стремится к победе, к своим соперникам относится доброжелательно.

А меж тем в этом году Михаилу Муромову исполнится 75 лет. Впрочем, сам юбиляр к круглой дате относится спокойно, без лишней ажитации. Он признался, что не намерен устраивать грандиозное торжество, передает "Теленеделя".

"Мне очень неприятно, когда говорят: "Это наша легенда", как будто в прошедшем времени. Ну легенда да, но вот Илья Муромец легенда, разве он ушел из жизни? Нет. Легенда Майя Плисецкая, разве она ушла из жизни? Нет, она будет присутствовать вечно. Поэтому, когда начинают в прошедшем времени называть, я говорю: стоп, вот вы были… кто был?" - высказался певец.

О личной жизни он предпочитает не распространяться. Известно, что у Михаила Муромова четверо сыновей. По словам артиста, все они взрослые люди, у которых у самих есть дети.