Путин дал новые поручения по итогам прямой линии

Помощь пострадавшим от действий ВСУ, поддержка семей, развитие образования и другие темы - Владимир Путин дал новые поручения по итогам совмещенной пресс-конференции и прямой линии, которые прошли 19 декабря.

В документе 10 пунктов. Они адресованы правительству, федеральным ведомствам и регионам.

В частности, президент распорядился обеспечить жильем людей в Мариуполе и организовать помощь в режиме "одного окна" жителям приграничья. Также главе государства должны представить предложения о развитии сети военных учебных заведений с учетом потребности в кадрах и способы борьбы с финансовым мошенничеством.