Собянин рассказал об использовании искусственного интеллекта в различных сферах

В Москве в разных сферах реализуют около 100 проектов с использованием искусственного интеллекта. О самых интересных из них рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Особенно активно эти технологии используют в медицине. Нейросеть выявляет патологии на рентгеновских снимках и других лучевых исследованиях. А столичным ученикам помогает репетитор по математике - на основе искусственного интеллекта. Этим сервисом "Московской электронной школы" воспользовались уже более полумиллиона человек.

Также на улицы мегаполиса вышел первый в России беспилотный трамвай. Состав уже проехал свыше трёх с половиной тысяч километров.