В Турции из-за драки украинской пары с женщинами вынуждено сел самолет

На борту рейса Анталья-Астана произошел конфликт, который не смогли решить усилиями стюардесс. Из-за скандала между пассажирами лайнер вынуждено сел в Эрзуруме.

По данным турецких СМИ, конфликт между украинской парой и женщинами из Казахстана произошел через несколько минут после взлета. Словесная перепалка переросла в драку. Бортпроводники пытались разнять скандалистов, но у них не вышло. Командир судна принял решение в целях безопасности произвести вынужденную посадку.

На земле склока продолжилась. Правоохранителям пришлось задержать четырех пассажиров. Они прошли медконтроль.

В итоге украинская пара и две женщины из Казахстана, участвовавшие в драке, подали друг на друга жалобы. Скандалистов оставили в Эрзуруме, чтобы обеспечить безопасность остальных пассажиров на борту. Самолет после часовой остановки продолжил свой полет и благополучно приземлился в Астане, пишет Sözcü.