Россиянам объяснили, как повысить цифровую грамотность

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подготовило обучающие видеоролики с рекомендациями, направленными на повышение цифровой грамотности и безопасного поведения в сети.

Ролики рассказывают, насколько удобным может стать получение государственных услуг через единый портал: от регистрации заявления на брак до подачи заявок на поступление в вузы и записи ребенка в кружки.

Также видео охватывают актуальные темы, такие как правила кибербезопасности, фишинг и другие.

Ролики будут полезны как для начинающих пользователей, так и для тех, кто уже активно использует цифровые технологии в своей повседневной жизни.