Военно-морские силы (ВМС) Эстонии будут предпринимать меры в отношении судов, которые могут представлять опасность для инфраструктуры Балтийского моря. С таким предупреждением выступил заместитель командующего эстонских ВМС Йохан-Элиас Сельямаа.

По словам военного, "мы будем вынуждены вмешаться", если командование ВМС Эстонии сочтет, что возникла угроза инфраструктуре на Балтике. Он не уточнил, по каким именно параметрам будет оцениваться наличие рисков, однако заявил, что новое правило будет распространяться и на "международные воды", сообщает Reuters.

После диверсии на системе газопроводов "Северный поток" заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи "наших врагов", проложенной по дну океана.

Однако сотрудники американских и европейских спецслужб утверждают, что повреждения кабелей в Балтийском море в последние годы, скорее всего, были результатом аварий, а не российских диверсий, как бы ни пытались на Западе обвинить в этом "коварных русских".