Путин велел платить детские пособия при небольшом превышении дохода семьи

Российский лидер Владимир Путин распорядился усовершенствовать механизм назначения единого пособия на детей и беременных. Перечень поручений главы государства в пятницу, 14 февраля, публикует пресс-служба Кремля.

Президент распорядился предусмотреть возможность назначения детского пособия семье, если ее среднедушевой доход несущественно превышает размер прожиточного минимума на душу населения, установленный в регионе проживания.

Наряду с этим Владимир Путин велел продумать сокращение периода, за который рассчитывается доход семьи при определении права на получение указанного пособия.

Выполнить поручение предписывается до 15 мая, ответственным назначен председатель федерального правительства.

В январе глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление правительства, благодаря которому в России с 1 февраля выросли социальные выплаты. Размер индексации составил 9,5%.

Владимир Путин, проведя заседание Госсовета, утвердил перечень поручений в сфере социальной поддержки семей. В частности, матерям-героиням будут предоставлять такие же льготы и гарантии, как и Героям труда.