Не справился со славой: фатальная ошибка, загубившая карьеру звезды "ДМБ" Петра Коршункова

Петр Коршунков прославился после выхода на экраны фильма Романа Качанова "ДМБ". Он сыграл главного героя — рядового Геннадия Бобкова по прозвищу "Пуля", это от его лица ведется повествование. На тот момент Петру было уже 30 лет и режиссер был не уверен, стоит ли брать на роль призывника столь взрослого актера.

Но в итоге именно Пуля больше всех запомнился зрителям. Фильм стал культовым, на артистов обрушилась небывалая слава и народная любовь. Не все смогли справиться с таким испытанием.

"Это печальная история, потому что я стал выпивать с малоизвестными людьми. Да вообще — я начал выпивать. Я себе позволил в последний день на "Кинотавре"… Это была фатальная ошибка. Никому не советую так делать ", — поделился Коршунков с корреспондентом шоу "Хватит слухов!".

Он стал часто захаживать в казино, а потом и вовсе попал в криминальную историю. Актера обвинили в сбыте наркотиков, Петр получил условный срок. Жизнь звезды "ДМБ" покатилась по наклонной. Он устроился курьером в службу доставки, а когда денег на выпивку не хватало, брал микрокредиты.

"Два года я бухал. В какой-то момент дочка мне сказала: "Папа, это уже невозможно, завтра ты едешь в клинику, завязываешь пить"", — рассказал артист.

Уже три года Коршунков не пьет. Он работает декломатором, им начитано множество хороших книг. Год назад Петр впервые стал дедушкой, расплатился с долгами. "20 февраля будет год как я дед, я еще сам до конца это не понимаю. А благодаря театру я закрыл долги, ведь долги надо платить — это еще одно правило, которое я вынес из своей жизни", — признался актер.

Увидеть Петра Коршункова можно увидеть в Москве в постановках уличного театра, он играет характерных героев — злодеев Джафара, Кощея и Карабаса-Барабаса. Кроме того Петр трудится установщиком декораций в театре Маяковского.