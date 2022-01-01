В МАГАТЭ сообщили о взрыве на Чернобыльской АЭС

В МАГАТЭ рассказали, что в ночь на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге, защищающем поврежденный четвертый реактор. В результате инцидента начался пожар, однако признаков нарушения оболочки реактора нет, а уровень радиации остается нормальным, сообщает NEWS.ru.

В Сети распространились фотографии с места происшествия. На них видно небольшое возгорание. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее ВСУ в очередной раз сорвали ротацию миссии инспекторов Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, украинские военные не дали экспертам МАГАТЭ попасть на атомную станцию.

Напомним, Запорожская АЭС находится под контролем России. За ней также пристально следит МАГАТЭ. Это самая крупная атомная станция в Европе. Станция с 11 сентября 2022 года не вырабатывает электроэнергию. Все блоки находятся в состоянии "холодный останов".