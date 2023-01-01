Путин дал поручение по поиску пропавших бойцов СВО

Российский лидер Владимир Путин распорядился представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период участия в специальной военной операции. Перечень поручений главы государства в пятницу, 14 февраля, публикует пресс-служба Кремля.

Это поручение адресовано Министерству обороны России. Военному ведомству предписывается также разработать предложения по поддержке членов семей участников спецоперации, пропавших без вести.

Ответственным за исполнение поручения назначен министр обороны России Андрей Белоусов, выполнить предписание надлежит до 1 апреля.

Ранее сообщалось, что без вести пропал зять музыкального продюсера Иосифа Пригожина — муж его дочери. Один из бойцов ВС России связался с родственниками Пригожина и рассказал, что воевал с зятем продюсера Евгением в одном взводе, вместе с ним был на боевом задании в декабре 2023 года. На обратном пути взвод попал под артиллерийский обстрел. После этого мужчину никто не видел.

В декабре 2024 года Владимир Путин своим указом назначил ежемесячные выплаты детям военных, попавших в плен или пропавших без вести. Эти деньги не должны учитываться при назначении других мер поддержки.