Великобритания расширила антироссийский санкционный список

Великобритания вновь расширила черный список, включив в него еще трех граждан России и два российских юридических лица.

Под действие рестрикций попали заместитель министра обороны России Павел Фрадков, бизнесмен Артем Чайка, директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин.

Также в санкционный перечень внесены ООО "Росатом — Аддитивные Технологии" и АО "Завод "Киров-Энергомаш", сообщает "Интерфакс".

11 февраля Лондон внес в санкционный список российскую компанию Zservers и шестерых связанных с нею физических лиц. Британские власти подозревают эту компанию в причастности к кибератакам с помощью вредоносных программ-вымогателей.

Американские власти тем временем допустили введение новых антироссийских санкций. Хотя телефонный разговор президентов России и США заставил многих заговорить об оживлении отношений Москвы и Вашингтона, вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США могут использовать "экономические рычаги воздействия и, конечно же, военные рычаги воздействия".