Округ Лос-Анджелес, пострадавший от страшных пожаров, накрыли наводнения и оползни, вызванные сильнейшими дождями.

Как пишет New York Post, в некоторых районах Лос-Анджелеса уровень воды в результате наводнений вырос до 120 сантиметров. Материальный ущерб зафиксирован в центре города, в Малибу, долинах Сан-Фернандо и Сан-Габриэль, в Вестсайде, Альтадене, и других районах.

По словам сотрудника метеорологической службы в Окснарде Джейми Лабера, пожары изменили почву в округе, сделав ее менее устойчивой к оползням и селевым потокам. Ливни усугубили общую картину.

Ущерб от страшных пожаров в Калифорнии, по предварительным оценкам, достигает 52 миллиардов долларов. Известно как минимум о пяти жертвах. Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что проблемы в тушении пожаров в Калифорнии связаны с отправкой пожарного оборудования на Украину.

Весьма цинично выглядит на этом фоне заявление предводителя киевского режима Владимира Зеленского, который предложил отправить в США 150 спасателей. Интернет-пользователи не преминули предупредить, что ни один из отправленных туда украинцев на родину не вернется.