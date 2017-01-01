Вернувшийся в Россию Винник съел овсянку и отвел детей в школу

Мать Александра Винника Вера рассказала, что в первое утро в Москве ее сын съел геркулесовую кашу и сам отвел детей в школу. Правда, он их едва узнал, ведь с того момента, когда он попал в тюрьму, прошло много времени.

"Шесть-восемь лет прошло. Славе было два с половиной годика. Антону - шесть. А теперь он ростом с папу", - сообщила ТАСС Вера Винник.

Напомним, в ночь на 14 февраля освобожденный в США россиянин Александр Винник прибыл в Москву. Он был освобожден в рамках обмена из американской тюрьмы, где находился почти восемь лет. Россиянина задержали в Греции в июле 2017 года по запросу США, обвинив в отмывании денег и киберпреступлении. Затем его отправили во Францию и оттуда экстрадировали в Штаты. Виннику грозило 200 лет тюрьмы, но решение о его виновности американский суд так и не принял.