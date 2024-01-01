В Россию с территории Украины были возвращены двое детей. Об этом в пятницу, 14 февраля, рассказала уполномоченный по правам ребенка при российском президенте Мария Львова-Белова.

Как пояснила омбудсмен, в последние годы две девочки жили у бабушки с дедушкой на Украине, а мама работала в России и регулярно навещала дочек. Однако после начала специальной военной операции приехать за девочками и забрать их женщина уже не смогла.

Львова-Белова подчеркнула, что в возвращении детей серьезное содействие оказал Катар — эта страна взяла на себя взаимодействие с украинской стороной, транспортные и другие расходы, сопровождение детей и их близких, пишет "Коммерсантъ".

В ноябре 2024 года уполномоченный по правам человека при российском президенте Татьяна Москалькова рассказала, что 46 жителей Курской области, которых боевики ВСУ силой увезли на Украину, наконец вернулись в Россию. Среди них — инвалид-колясочник и 12 детей, в том числе новорожденный.

Однако в январе стало известно, что назначенные киевским режимом власти принудительно эвакуировали всех детей из подконтрольной ВСУ Константиновки в Донецкой Народной Республике.