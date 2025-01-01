В России ожидают аномальную весну

Весна будет аномально теплой - причем почти во всех регионах России. Этому способствует глубокий перенос разогретых атлантических воздушных масс. Начало весны в столичном регионе ожидается на 2,1 градуса теплее, чем обычно. А весь сезон - на 1,7 градуса теплее климатических норм, сообщает "КП".

Что касается осадков, то в Москве в марте их выпадет 40 мм, считают синоптики, что после бесснежного февраля даже много. А вот май будет мокрым, столице достанется 60 мм влаги.

Метеорологи предупреждают, что из-за теплой весны у растений может раньше времени начаться вегетационный период, в том числе и этап цветения, поэтому аллергикам следует приготовиться заранее.

Ранее климатолог "Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок признал, что небывало теплый январь-2025 стал неожиданностью для ученых. Он связал аномально высокие температуры с феноменом Эль-Ниньо и с подрывом "Северных потоков".