Финляндия выступила против быстрой сделки по Украине

Переговоры с Россией касаются не только Украины, но и архитектуры безопасности всей Европы, а потому быстрым этот процесс быть не может. Такое заявление сделала в пятницу, 14 февраля, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Как отметила политик в интервью RND, необходимо "дать понять команде Трампа: с Путиным не может быть быстрой сделки, только длительный процесс, рассчитанный на несколько лет".

Только в этом случае, по мнению Валтонен, по результатам переговоров может быть установлен стабильный мир, причем добиться этого получится только путем давления. Финский министр призвала Европу научиться демонстрировать силу, чтобы сохранять в будущем мир.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "хочет, чтобы все завершилось" в российско-украинском конфликте, однако "это будет трудно и должно пройти поэтапно".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте одобрительно высказался о разговоре президентов России и США, выразив полную поддержку, поскольку Североатлантический альянс, как и Соединенные Штаты, хочет прочного мира в регионе.