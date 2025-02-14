Директор Театра Вахтангова рассказал о состоянии Максаковой

Состояние здоровья народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой взволновало народ. Сообщалось, что актриса стремительно теряет зрение после падения на сцене.

Эти новости прокомментировал директор Театра Вахтангова Кирилл Крок. Он успокоил поклонников 84-летней артистки. По свалим Крока, накануне Людмила Васильевна играла в спектакле "Евгений Онегин", с ней все хорошо.

"Чувствует она себя нормально, и мне непонятно, откуда берутся эти слухи о проблемах со здоровьем", — отметил директор Театра Вахтангова в беседе с РИА Новости.

Напомним, в декабре 2024 года Людмила Максакова перенесла операцию на глазах, хирурги восстановили положение искусственного хрусталика. Но кроме зрения актрису беспокоят хронические проблемы со слухом и сердцем.