Ищите женщину: история про пирожки с ртутью получила неожиданное продолжение

Этот мужчина явно не похож на человека, который несколько дней назад получил тяжелое отравление ртутью. По этой причине из больницы его отпустили, но поехал он не домой, а в Следственный комитет для дачи показаний в качестве подозреваемого в покушении на убийство.

Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый вместе с приятелем во вторник пришел в пекарню перекусить. Взяли пирожки. И очень быстро почувствовали сильное головокружение, удушье и металлический привкус во рту. Обратили внимание, что в начинке слоек присутствовали блестящие шарики, очень похожие на ртуть. Сразу вызвали скорую, которая доставила их в институт Склифосовского. И несмотря на то, что у этой пекарни исключительно положительные отзывы, заведение закрыли. Даже нашли какие-то нарушения, но только не ртуть. Предположили, что отраву принесли из соседнего супермаркета.

Однако отсмотр камер видеонаблюдения показал: мужчины в магазин не ходили. Пообщавшись с врачами больницы, изучив все забранные образцы, в Роспотребнадзоре заявили - мы умываем руки. Пускай полиция и даже Следственный комитет дальше разбираются. И вот в пятницу утром выяснилось неожиданное.

"С целью конспирации фигурант симулировал симптомы отравления и был доставлен в медицинское учреждение, где умышленно скрывал от врачей сведенья о своем удовлетворительном состоянии здоровья", - сообщили в прокуратуре.

Оба мужчины поступили в одно время. Корчились от боли совершенно одинаково. Симптомы отравления на лицах обоих. Но взятые анализы у одного из друзей показали отравление ртутью. А у другого - нет.

"Под тяжестью собранных доказательств фигурант полностью признал вину и детализировал показания. С ним продолжается проведение следственных действий", - заявили в СК.

Отнюдь не черная кошка пробежала между товарищами. Проверенную годами дружбу разрушили дела сердечные. Мотив, согласно сухим строчкам сообщения от московской прокуратуры, таков: личные неприязненные отношения к своему знакомому, возникшие на почве ревности к девушке. По имеющимся данным, мужчины - оба женатые - добивались расположения юной коллеги. Седина в бороду - бес в ребро. Пылкие чувства затуманили разум. Подозреваемый купил четыре градусника. Ртуть собрал в шприц и незаметно закачал в булочку. Решился на убийство и даже не просчитал, что врачи уж точно будут брать анализы. А крайними остались несущие репутационные и материальные потери владельцы пекарни, которые в этом деле - вообще не при делах. 