СК проводит проверку в связи с отравлением строителей на юге Москвы

Следственный комитет совместно с Роспотребнадзором проводят проверку в связи с отравлением 50 строителей на юге Москвы. Как минимум 20 из них госпитализированы с кишечной инфекцией.

Все они работали на стройке жилого комплекса. Питанием их обеспечивал работодатель. Накануне кормили супом и курицей. Вечером, уже вернувшись в хостел, многие почувствовали себя плохо. У некоторых началась рвота.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать медики. Состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести. Из хостела массово выносят матрасы и, видимо, там предстоит полная дезинфекция.