ГИБДД Москвы начала проверку велокурьеров

Их ждут дома, но оказавшись рядом на дороге, боятся как огня. На тротуаре пешеходы уже давно не чувствуют себя в безопасности. Сколько серьезных травм было получено - не сосчитать. Чтобы сделать передвижение людей по городу более безопасным, столичная госавтоинспекция увеличила количество рейдов по всему городу.

Небольшой штраф и профилактическая беседа - это все, что могло грозить доставщику за нарушение правил раньше. Теперь же сотрудники ГИБДД обращают внимание на скорость, которую может развить электровелосипед. Она не должна превышать 25 км в час. И на мощность его мотора - она не может быть больше 250 ватт.

Несмотря на агрессивную реакцию, с документами и техническими характеристиками транспортного средства у этого доставщика все оказалось в порядке. Он и его коллеги передвигаются преимущественно на электровелосипедах, на них права не нужны. А вот если транспортное средство мощнее и быстрее, оно приравнивается к мопеду, тогда требуются права категории М. Технические параметры обычно указаны на моторе. Если нет - велосипед отправляется для экспертизы на штрафстоянку. Там их, к слову, скопилось уже немало. И в основном это личный транспорт. Ведь большие службы доставки закупают электровелосипеды, соответствующие всем нормам.

Каждая минута у курьеров на счету в буквальном смысле слова. Заработок напрямую зависит от количества доставленных заказов, а значит - и от скорости. Но даже представители этой профессии признают, что ограничения вполне разумны. По крайней мере, в этом они уверяют инспекторов в ходе рейда.

Очевидно, что доставщики уже стали частью транспортного потока города. К их услугам уже давно все привыкли, даже появилась целая ассоция курьерских служб. И там считают, что соблюдение правил дорожного движения никак не должно сказаться на работе сервисов.

"Есть мнение, что такие рейды могут повлиять на скорость доставки и ее стоимости. рисков таких не видим. Потому что случаи эти единичные. В настоящее время речь идет о сотнях изъятых на экспертизу электротранспортных средств курьеров, а не о тысячах", - отметил Александр Митюков, ассоциация транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России.

Конечно, усиление контроля за передвижением курьеров - это положительная новость как для пешеходов, так и для автомобилистов. Теперь все ждут, чтобы фиксировать нарушения могли не только инспекторы в ходе рейдов, но и, возможно, камеры видеонаблюдения. Ведь даже соблюдая скорость, курьеры часто едут по встречке и на красный свет.