Сувениры, кормушки, хоккейные клюшки: Кремлевскую ель ждет вторая жизнь

Кремлевская елка продолжает жить. Та самая главная новогодняя красавица страны после тщательной просушки оказалась в мастерской. Ее разделили на так называемые диски для сувениров ручной работы. Самые сложные и массивные - это часы. На изготовление малой партии из пяти-шести экземпляров уходит неделя.

"Такие вот спилы - они достаточно хрупкие. И для того, чтобы из них получилось стоящее изделие, их надо серьезно укреплять. Здесь делаются вставки, специально выфрезировываются ниши. С обратной стороны - тоже фрезеровка, накладки делаются", - рассказал Олег Фараджуллаев, основатель столярного коворкинга.

Ель - материал хрупкий, мягкий и смолянистый. Но главному дереву простительны любые капризы. Чтобы во время обработки на станках обошлось без сюрпризов, кора снимается вручную.

За десятилетие проекта "Вторая жизнь Кремлевской новогодней ели" появилась целая линейка сувениров - клюшки, кормушки для птиц, елочные игрушки и рамки. Их дарят участникам экологических акций, благотворителям, врачам, спортсменам.

"В этом году будет новинка - специальные сувениры для участников специальной военной операции с эмблемами родов войск, которые отправятся в зону СВО", - сообщил Ярослав Вольпин, исполнительный директор Московской областной организации Всероссийского общества охраны природы.

Из елки получается до 500 различных сувениров. В этом году дерево приехало из Можайского городского округа. Высотой 30 метров и с размахом кроны около 800 метров. После праздников ее разобрали прямо на Соборной площади. Хвоя и ветки станут подстилкой и лакомством для животных. Древесину распилили и отправили сушить. А самое ценное - шишки - передали специалистам лесного хозяйства Рослесзащиты. Там их загрузили в спецагрегат, чтобы раскрыть при определенной температуре и извлечь семена. В лабораторных условиях их подготовят к высадке.

"Одна из наших функций - мониторинг воспроизводства лесов, куда входит проверка семян на качество. Готовые семена в таком виде передаются на посадки в питомники и в школах с детьми", - отметил Виталий Акбердин, директор ФБУ "Рослесзащита".

В одной из московских школ каждый второклассник смог стать другом природы и посадить свою именную елку. Школьники месяц будут наблюдать за всходом своих растений. За это время елочки прорастут на три-четыре сантиметра. Потом маленькие деревья увезут в специальный питомник, чтобы через три года вернуть детям саженцы, уже готовые для высадки в грунт.