Кремль отверг обвинения в ударах по Чернобыльской АЭС

В Кремле отреагировали на заявления Владимира Зеленского о попадании российского дрона по Чернобыльской АЭС. По словам пресс-секретаря президента России, это не соответствует действительности.

Россия не наносит удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины, подчеркнул Дмитрий Песков. По его словам, любые утверждения о причастности Москвы к таким ударам — провокация и подтасовка, пишет РИА.

Ранее в МАГАТЭ сообщили о взрыве на территории ЧАЭС. Владимир Зеленский заявил, что это произошло якобы вследствие удара российского БПЛА.