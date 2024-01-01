Формат "Большой семерки" (G7) практически изжил себя. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на признание американского лидера Дональда Трампа в желании вновь привлечь нашу страну к работе в этом объединении.

Песков напомнил, что в Москве не раз указывали на утрату "Большой семеркой" релевантности, поскольку "она объединяет страны, которые сейчас не являются лидерами по росту, по разным параметрам экономического и социального роста".

Представитель Кремля подчеркнул, что центры роста переместились в другие регионы мира, поэтому Россия гораздо более заинтересована в продолжении конструктивной работы в рамках "Большой двадцатки" (G20), сообщает "Интерфакс".

В ноябре 2024 года российский лидер Владимир Путин раскрыл лицемерие прежних коллег по G7. Он рассказал, что сначала из "семерки" сделали "восьмерку". При этом "приезжают на ту же "восьмерку", а до встречи уже собралась "семерочка" и между собой что-то пообсуждали", лишь после этого зовут Россию, хотя "просто плевать хотели на наше мнение".

Президент России еще в 2024 году указывал, что БРИКС по ряду экономических показателей уже превосходит страны "Большой семерки". Десять стран БРИКС — это почти половина населения планеты и более четверти мирового ВВП.