Российские войска освободили населенные пункты Зеленое Поле и Дачное в Донецкой Народной Республике.

В частности, Зеленое Поле взяли под контроль войска группировки "Центр", а воины "Южной" группы освободили Дачное.

Меж тем в Курской области военнослужащие "Севера" успешно громят врага - поражены живая сила и техника. А подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Их коллеги из группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Со всеми поставленными задачами справляются и воины группировки "Днепр".

Кроме того, с 8 по 14 февраля российскими Вооруженными Силами нанесены 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.