Кремль затребует объяснений из-за слов Вэнса о военных рычагах давления

Москва рассчитывает получить объяснения в связи с прозвучавшими из Вашингтона высказываниями о методах воздействия на российскую сторону. Об этом рассказал в пятницу, 14 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментарий Пескова последовал за замечанием вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса о том, что США могут использовать "экономические рычаги воздействия и, конечно же, военные рычаги воздействия" на Москву.

Как отметил представитель Кремля, "это новые элементы позиции, ранее таких формулировок мы не слышали, они не озвучивались". В ходе дальнейших контактов с Соединенными Штатами "мы рассчитываем на то, что мы получим какие-то дополнительные разъяснения", цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее, еще до инаугурации Трампа, Дмитрий Песков отмечал, что Москва не предвидит отказа Вашингтона от санкционной политики – Россия не ждет изменений экономической риторики США.

При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не прерывает дипломатические отношения даже с недружественными странами — в этом и состоит ценность дипломатии, которая дает отношениям шанс.