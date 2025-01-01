Центробанк сохранил ключевую ставку

Центральный банк России не стал менять ключевую ставку и оставил ее на уровне 21% годовых.



Текущее инфляционное давление остается высоким, отметили в Банке России.

По оценке на 10 февраля годовая инфляция составила 10%. Итоговый прогноз на 2025-й повышен с 4,5-5% до 7-8%. Кроме того, повышен прогноз по средней ключевой ставке — до 19-22% с 17-20%.

В ЦБ добавили, что рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения.

Следующее заседание ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 21 марта.