Путину доложили об экономическом и социальном развитии Севастополя

В Севастополе полностью устранили проблему очереди в детские сады. Об этом доложил Владимиру Путину губернатор Михаил Развожаев.
Президент провел рабочую встречу по видеосвязи из Ново-Огарева. Большое внимание уделили экономическим и социальным вопросам. Уже к лету система здравоохранения города полностью перейдет на работу по российским стандартам. Власти принимают меры для решения вопроса с нехваткой врачей. Для подготовки квалифицированных кадров создали институт фундаментальной медицины. Путин поддержал идею строительства университетского кампуса мирового уровня, а также - выдвижение Развожаева на новый срок.
Путин: Севастополь всегда, и во времена СССР, занимал занимал особое место в жизни страны. Севастополь - город, который, фактически, напрямую взаимодействовал с федеральными органами власти. Его значение ничуть не меньше в современных наших условиях. Может, и больше. Значение Севастополя для России в целом возросло. За последние годы сделано немало, если не сказать - много. И сделано многое под вашим руководством. И поэтому я, безусловно, пожелал бы вам удачи на новом сроке работы в качестве губернатора Севастополя. Разумеется, при условии, если люди окажут вам поддержку и доверие.