Путину доложили об экономическом и социальном развитии Севастополя

В Севастополе полностью устранили проблему очереди в детские сады. Об этом доложил Владимиру Путину губернатор Михаил Развожаев.

Президент провел рабочую встречу по видеосвязи из Ново-Огарева. Большое внимание уделили экономическим и социальным вопросам. Уже к лету система здравоохранения города полностью перейдет на работу по российским стандартам. Власти принимают меры для решения вопроса с нехваткой врачей. Для подготовки квалифицированных кадров создали институт фундаментальной медицины. Путин поддержал идею строительства университетского кампуса мирового уровня, а также - выдвижение Развожаева на новый срок.