Мошенники придумали новую схему, чтобы завладеть данными почты

Россиянам рассказали о новой уловке мошенников, чтобы украсть данные почты. Злоумышленники притворяются менеджерами по продажам, присылают электронный договор, но файл требует скачивания.

Специалисты "Лаборатории Касперского" предупреждают, если пользователь откроет PDF-файл, прикрепленный к письму, он увидит уведомление об ошибке. Далее наступает этап, на котором и происходит кража пароля. Пользователю предлагают ввести свои учетные данные, якобы это необходимо, чтобы зайти в облачное хранилище с файлом. Но ни в коем случае это делать нельзя, ведь тогда ваши логин и пароль уйдут злоумышленникам.

Под угрозой не только большие фирмы. Все чаще от этой схемы мошенников страдают не крупные компании, а совсем маленькие, частные предприятия.

В "Лаборатории Касперского" отметили, что крайне важно критически относиться к любым сообщениям в Сети — не переходить по ссылкам и не скачивать файлы от неизвестных людей, пишет РИА Новости.