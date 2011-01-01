Нетипично для королевской семьи: поступок Кейт Миддлтон и принца Уильяма поразил народ

Принц и принцесса Уэльские нарушили строгий королевский протокол. Супруги впервые публично отметили День всех влюбленных и показали очень личный снимок.

Кейт Миддлтон и принц Уильям разместили на своей официальной странице в соцсети романтичное фото. Кадр был сделан еще летом в Норфорлке, тогда Кэтрин проходила курс лечение от рака. На снимке Уэльские сидят на клетчатом пледе, который постелили на земле посреди лесной поляны. Уильям держит в руках ладонь жены и целует Кейт в щеку. Миддлтон улыбается и обнимает мужа.

Для фотосессии принцесса Уэльская выбрала редкое для нее джинсовое платье-рубашку длиной чуть выше колен. Обычно Кейт предпочитает миди. Длина платья и оголенные на фото колени говорят о неформальном статусе момента. Уильям тоже был в повседневной одежде — рубашке поло и шортах.

Под снимком в соцсетях принц и принцесса Уэльские вместо подписи просто поставили сердечко. Поклонники пары пришли в восторг, пост собрал тысячи комментариев и просмотров. "Самая красивая и искренняя королевская пара", — написал один из пользователей Сети.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям стали встречаться еще во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Однако через четыре года они решили расстаться. В разлуке Уильям понял, насколько сильно он любит Кэтрин и вернул девушку. 29 апреля 2011 года Миддлтон и принц Уильям обвенчались в Вестминстерском аббатстве. Сейчас супруги счастливы в браке и воспитывают троих детей.