Киевский режим спланировал провокацию с ударом дроном по Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), чтобы обвинить в этом Россию перед началом Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом рассказала в пятницу, 14 февраля, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Из Киева прозвучали утверждения, что ВС России будто бы ударили беспилотником по разрушенному энергоблоку Чернобыльской АЭС, повредив защитный саркофаг. Никакого подтверждения эти голословные обвинения не нашли.

Как отметила Захарова, "даже сомнений нет в том, что с пустыми руками Зеленский на Мюнхенскую конференцию не приехал бы". Провокацию о ЧАЭС он "привез в качестве запевальной истории для своего очередного клянченья помощи и денег".

Представитель МИД России напомнила, что годом ранее предводитель киевского режима привозил в Мюнхен провокацию в виде "удара" по детской больнице в Киеве, сообщает ТАСС.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз разоблачил фейки украинской пропаганды о якобы российских атаках на атомные электростанции. Он подчеркнул, что это ложь, "как и все остальное, за что Киеву заплатили от USAID".

В МИД России предупреждали, что Украина при поддержке США и их сателлитов встала на путь ядерного террора. Москва подчеркивала, что задача мирового сообщества и МАГАТЭ – лишить киевский режим возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты.