"Я счастлива!": Алсу рассказала, как проведет 14 февраля

Летом прошлого года певица Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни. Две дочери Сафина и Микелла и сын Рафаэль остались с матерью. До сих пор длятся судебные разбирательства по поводу раздела имущества. Дело в том, что артистка не согласилась с предложенными бывшим мужем условиями.

А сегодня 14 февраля - День Всех влюбленных. Алсу намерена провести день на сцене. Об этом популярная певица сообщила в свежем интервью.

"Я счастлива! Я встречу этот праздник на сцене со своим любимым зрителем, который любит меня, мои песни. Что может быть лучше?" - задала риторический вопрос артистка.

Она сообщила, что после развода не скучает: ее уже дважды приглашали на свидание. Однако, призналась Алсу, ей это "неинтересно". При этом певица высказала мысль, что не имеет ничего против, когда женщина делает первый шаг в отношениях, особенно если мужчина отличается стеснительным характером. Что касается возраста, то у Алсу нет каких-то особых требований. Однако она подчеркнула, что не посмотрит на 20-летнего.

"Для меня главное — человеческие качества. И даже внешность не всегда важна. Мне важно, чтобы я почувствовала тепло, интеллект, чтобы мне было интересно, весело с человеком, чтобы он обладал чувством юмора", - сообщила Алсу.

Кроме того, констатировала певица, идеалов не существует. А еще, подчеркнула артистка, она стала требовательна в отношениях, сообщает Teleprogramma.pro.