Вторгшиеся на территорию Курской области подразделения Вооруженных сил Украины потеряли за сутки более 290 боевиков. Российские войска продолжают разгром формирований ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны России.

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражения формированиям тринадцати бригад и трех полков ВСУ в окрестностях Суджи. Отражены две контратаки противника. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Сумской области.

В целом за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 60500 военнослужащих. Уничтожено 363 танка, 1872 боевые бронированные машины, 439 артиллерийских орудий. Также поражено 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня - в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США - и 21 пусковая установка зенитных ракетных комплексов.