Минкульт отреагировал на критику из-за ошибки в имени Дантеса

Ошибка в названии объекта культурного наследия, где произошла дуэль поэта Александра Пушкина, будет исправлена в ближайшее время. В этом в пятницу, 14 февраля, заверили в российском Министерстве культуры.

В 1837 году светило русской поэзии Александр Пушкин получил смертельное ранение на дуэли с Жоржем Шарлем Дантесом. Однако в документах на обелиск, установленный на месте дуэли на Черной речке, значится "Э. Дантес". По всей видимости, составители документов перепутали настоящего дуэлянта с главным героем произведения Александра Дюма "Граф Монте-Кристо" Эдмоном Дантесом.

Первый замглавы Минкульта Сергей Обрывалин пообещал, что акт историко-культурной экспертизы по внесению изменений будет направлен уже на следующей неделе. Вслед за этим внесут необходимые коррективы в соответствующие документы, сообщает ТАСС.

Ранее фотография Жоржа Дантеса, застрелившего на дуэли Александра Пушкина, выставлена на торги в Москве. Снимок был сделан в 1865 году в мастерской фотографа императора Наполеона III Андре Дисдери.

Что касается Эдмона Дантеса, он вдохновил футболиста Александра Кокорина как пример несправедливо заточенного узника. Спортсмен прочел роман "Граф Монте-Кристо", оказавшись за решеткой после пьяных драк.